Westerkwartier benoemt gemeentesecretaris Astrid Schulting

Astrid Schulting is per 1 maart 2018 kwartiermaker/gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Schulting (46) is nu gemeentesecretaris van Meppel.

Schulting heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd in Groningen. Ze begon haar loopbaan bij de provincie Groningen en werkte daarna bij de gemeente Hoogeveen en vervolgens bij de gemeente Zwolle. De gemeente Westerkwartier ontstaat op 1 januari 2019 als de gemeenten Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek met elkaar fuseren. Lees ook: - Marathon moet inwoners Westerkwartier met elkaar verbinden

