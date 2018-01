Van Calker gaat naar Spelen als coach Chinezen

Edwin van Calker uit Groningen gaat als coach van de Chinese bobsleeërs naar de OIympische Spelen in Zuid-Korea.

'Het is officieel', twittert hij. 'China gaat met twee tweemansbobs en een viermansbob naar de Spelen. Ik ben heel blij dat we het hebben gehaald, omdat we dit team vanaf de grond hebben opgebouwd.'

Van Calker deed zelf drie keer mee aan de Spelen. In 2006 in Turijn was hij reserve van het bobsleeteam van piloot Arend Glas. In 2010 was hij actief met zijn eigen team. In Vancouver besloot hij uiteindelijk niet mee te doen in de viermansbob, omdat hij een bocht van de baan in Whistler te gevaarlijk vond. In 2014 in Sotsji werd hij elfde in de viermansbob.

