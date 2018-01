Uitbraak norovirus in zorgcentrum Maartenshof

Zorgcentrum Maartenshof in de stad Groningen kampt met een uitbraak van het norovirus op de revalidatieafdelingen.

Deze afdelingen zijn onlangs vernieuwd. Voor aanstaande donderdag stond een open dag gepland, maar die gaat niet door om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het norovirus is een virus dat een ontsteking van de darmen kan veroorzaken. Een norovirusinfectie is erg besmettelijk en wordt ook wel buikgriep genoemd.

Hardnekkig

Volgens bestuursvoorzitter Margriet Hommes van het Maartenshof is het norovirus 'heel hardnekkig en kan het overal vandaan komen'. 'De meest zwakke en kwetsbare mensen zijn daar het meest gevoelig voor. In onze huizen tref je dat soort mensen aan', zegt ze.

Besmettelijk

Hommes: 'Deze keer hebben wij de beurt, en een volgende keer weer iemand anders. In principe is het niet zo gevaarljik, maar hoe kwetsbaarder je als mens bent hoe meer risico je loopt. Het is ontzettend besmettelijk. Als je niet uitkijkt, dan verspreidt het zich snel.'

Barrièreverpleging

Het gaat volgens Hommes om een klein aantal. 'Maar we willen het ook graag klein houden. We doen aan zogeheten barrièreverpleging. Goed wassen, dat soort zaken. Hoe beter je dat doet, hoe groter de kans dat het verspreid wordt. We zorgen heel goed voor de zieken.'

Lees ook:

- Zonnehuis Oostergast kampt met uitbraak norovirus