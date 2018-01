Noord Vandaag: 'Dat de NAM gaat betalen duurt nog wel negen tot twaalf maanden'

NAM moet de waardedaling van huizen vergoeden, óók als ze nog niet verkocht zijn of als de woning geen fysieke schade heeft. Die uitspraak domineerde het nieuws in Groningen en komt dan ook uitgebreid aan bod in Noord Vandaag.

Onder meer bij de stichting WAG leidde de uitspraak tot euforie. 'Het is net dolle dinsdag. We dansen en de vlag gaat uit. We hebben weliswaar nog geen geld op de bank staan, maar dit gaat de goede kant op.' (Vanaf 02:53 en 11:50)

Verder in Noord Vandaag

- In het UMCG is maandag als eerste ziekenhuis in ons land gestart met de eerste behandeling van een kankerpatiënt met protonentherapie. Met deze vorm van bestraling is er minder kans op complicaties (Vanaf 02:07)

- De oudste inwoner van Groningen, mevrouw Anna van Berg-Moesning, is afgelopen donderdag overleden. Ze is 107 jaar geworden. (Vanaf 02:33)

- Door de gaswinning zijn veel woningen onverkoopbaar geworden, zo ook in 't Zandt. Dat de NAM moet betalen, viel in het dorp dan ook goed. 'Ze staan hier allemaal op een rij te koop.' (Vanaf 09:47)

- Minister Eric Wiebes van Economische Zaken dronk dinsdag een kop koffie met de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Maar het was juist iets héél kleins wat meer in het oog sprong (Vanaf 14:48)

- 'Ik durf wel te stellen dat tachtig procent van de mestkelders in Groningen lekt´, vertelt melkveehouder Ate Kuipers uit Den Ham. De schade is overal goed te zien. (Vanaf 16:00)

- In het Delfzicht Ziekenhuis boren, hameren en schroeven operatieassistenten tijdens het oefenen van nieuwe operatietechnieken alsof hun leven ervan afhangt. 'Fracturen vind ik de leukste ingrepen!' (Vanaf 18:00)

