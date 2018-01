Collega's van opgestapte RUG-historicus krijgen mail: 'Praat niet met de pers'

Voormalig RUG-historicus Eelco Runia. (Foto: Uit onlinecollege War and Peace and the Theory of History)

Collega's van de plotseling opgestapte RUG-historicus Eelco Runia hebben van hun leidinggevende via e-mail het verzoek gekregen om niet met de pers of met studenten te praten over zijn vertrek.

'Volkomen krankzinnig', zegt Runia in de UK. 'We zitten hier aan een universiteit. Dan verwacht je toch dat er open over ideeën gesproken kan worden?'

Advies

RUG-woordvoerder Jorien Bakker ontkent de censuur. 'Wij verbieden niks. Het is gewoon een advies.' Reden voor dat advies is de onervarenheid van RUG-personeel met de media, zegt Bakker. Het college van bestuur wil niet verder reageren. 'Het is een persoonlijke kwestie tussen Runia en het faculteitsbestuur. Daar gaan we niet op reageren. Dat zou niet netjes zijn.'

Persoonlijk?

Runia reageerde daar dinsdag furieus op. 'Waarop baseert Jorien Bakker dat dit "een persoonlijke kwestie tussen mij en het faculteitsbestuur" zou zijn? Het is GEEN persoonlijke kwestie. Het persoonlijke kwestie-verhaal is de damage control-strategie die het college van bestuur gekozen heeft om discussie over mijn stuk de kop in te drukken.'

'Deserteren'

Met een eenregelige e-mail heeft universitair docent Eelco Runia vorige week zijn 'riante baan' aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opgezegd. In een ingezonden stuk in het NRC Handelsblad zette Runia vervolgens uiteen wat hem bewogen heeft te 'deserteren'. Daaronder valt de verengelsing, waardoor hij in het Engels stond te doceren voor een zaal vol Nederlandse studenten.

Marktwerking

Daarnaast laakt hij onder meer de marktwerking die is omarmd door de universiteit, zoals de uitbreiding naar het Chinese Yantai. Ook stelt Runia dat docenten niet meer toekomen in het lesgeven in hun eigen specialismen, om in plaats daarvan 'buitengewoon elementaire cursussen' te moeten geven. Hij voegt daar de angst voor visitatiecommissies aan toe. Deze werken volgens hem bureaucratie in de hand.

