Harpelers naar rechter vanwege zonnepark: 'Zo herken ik mijn eigen huis niet'

Twee inwoners van Harpel, een buurtschap in de gemeente Westerwolde, stapten dinsdag naar de rechter om de aanleg van een groot zonnepark naast hun deur tegen te houden.

Vorig jaar gaf de toenmalige gemeente Vlagtwedde groen licht voor de bouw van het megaproject. Met de vergunning in de hand wil het bedrijf Powerfield op 31 maart starten met de bouw. Het echtpaar Ter Heijden is daar fel op tegen en is een bodemprocedure gestart. Ze vroegen de rechter de vergunning tot de aanleg van het park zolang te schorsen.

'Schrokken ons een hoedje'

Het park wordt 105 hectare groot, met daarop 320.000 zonnepanelen. 'Het grootste park in heel West-Europa', zei Hans ter Heijden. Hij ziet zo'n groot park naast de deur niet ziet zitten. 'Toen de eerste schets op de mat plofte, dachten we dat het ging om een kleinschalig project. Op de inloopavond schrokken wij ons een hoedje. Dit project is veel te groot', zei hij tegen de rechter.

Woongenot aangetast

Door de grootte van het park wordt het woongenot aangetast, vreest de buurtbewoner. 'We zijn niet gehoord, hebben geen inspraak gehad, het plan is er gewoon doorgedrukt', zei de Harpeler. Met dit laatste is de gemeente het niet eens. 'We hebben de procedure volledig doorgelopen', geeft de gemeente aan.

Fotopresentatie

'Blauwe bessenstruiken van bijna twee meter hoog onttrekken straks het zicht op de zonnepanelen', zei Symen Jellema, directeur van Powerfield. Hij toonde een fotopresentatie waarop de zonnepanelen en bessenstruiken waren ingetekend. Ter Heijden: 'Het lijkt alsof ik daar geen last van krijg, maar ik herken mijn eigen huis en uitzicht niet. Het overtuigt mij niet.'

Geen belanghebbende partij?

Het echtpaar Ter Heijden woont 750 meter van het terrein waar het park wordt gebouwd. De kans bestaat dat de rechter vindt dat deze afstand te groot is en het echtpaar daarom geen belanghebbende partij is in deze zaak. 'In dat geval kom ik niet tot de inhoud van deze zaak', zei de rechter. Hij beslist binnen drie weken.

