Ten Posters druipen af na infoavond: 'Zat hier voor Jan met de korte achternaam'

Tientallen inwoners van Ten Post hoopten dinsdagavond bijgepraat te worden over alternatieve locaties voor zestig wisselwoningen in het dorp. Maar ze kregen te horen dat ze nog langer geduld moeten hebben.

Ruim een maand geleden vielen zo'n honderd bewoners over de gemeente Ten Boer heen. Die had immers al een locatie op het oog ten zuiden van het dorp, langs de N360. De omwonenden kwamen daar tegen in protest. De gemeente beloofde daarop alternatieven te onderzoeken die uit het dorp zijn aangedragen.

Door het stof

Wethouder Annie Postma (GroenLinks) ging dinsdag meteen door het stof voor het aanvankelijk passeren van het dorp. 'We hebben te veel over u gedacht in plaats van met u', zei Postma. 'Maar we hebben als gemeente nu ons huiswerk gedaan.'

Van dat huiswerk kwam echter vrijwel niets op tafel. De gemeente maakte weliswaar duidelijk twee grondeigenaren voor alternatieve locaties te hebben gepolst, maar meer wilde de wethouder er niet over kwijt. Ze vertelde ook dat de aanvankelijke locatie van de gemeente nog altijd in beeld is.

Jan met de korte achternaam

Een aantal van de bewoners verliet de bijeenkomst demonstratief voortijdig. Ook zij die tot het einde bleven, waren overwegend teleurgesteld. 'We zitten hier voor Jan met de korte achternaam', roept iemand in de zaal. Een ander reageert met: 'Wat doen we hier? Ik heb niets nieuws gehoord.'

'Ik heb ook geen nieuws gehoord', zegt bewoner Koert Pasveer. Hij is onlangs namens het dorp met de gemeente in gesprek gegaan. 'Dit was een herhaling van zetten en we zijn eigenlijk geen stap verder. Ik had er op gerekend dat de gemeente bepaalde locaties zou hebben aangewezen. Dat is niet zo en daar ben ik erg teleurgesteld over.'

Wethouder Postma zegt zich niet te herkennen in de teleurstelling bij het meerendeel van de bezoekers. 'Ik heb die indruk niet.'

Binnenkort wél nieuws

Daarentegen zegt ze de teleurstelling bij sommigen wel te begrijpen. 'Als je vandaag wilde horen dat er een andere locatie zou worden gekozen en dat hoor je dan niet, dan ben je teleurgesteld. We gaan de locaties binnenkort aan het hele dorp presenteren.'

De gemeente wil de opties op 6 februari op tafel leggen. 'Maar eerlijk gezegd heb ik daar ook niet heel veel verwachtingen van', zegt Pasveer. 'Want ook dan wordt er nog geen locatie uitgekozen.'

De gemeente Ten Boer wil uiterlijk voor 1 maart een beslissing nemen over de locatie voor de wisselwoningen. Wethouder Postma benadrukt dat de wisselwoningen ook over verschillende locaties kunnen worden verplaatst.

