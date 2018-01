Gemeente: 'Geen uitbreiding van de Westelijke Ringweg, maar ombouw'

Na diverse alternatieven te hebben overwogen, heeft de gemeente Groningen besloten om de Westelijk Ringweg om te bouwen. Er zullen geen nieuwe delen aan toe worden gevoegd.

Dat is de uitkomst van een analyse naar de meerwaarde van een compleet nieuwe Ring West op een alternatieve locatie, uitgevoerd door de provincie en gemeente Groningen.

Scenario's

Er zijn vier scenario's onderzocht. Daaronder viel onder meer de herinrichting van de ringweg tot een 'stadsboulevard' waar maximaal 50 km per uur zou mogen worden gereden. Daarnaast is er overwogen om een nieuwe Westelijke Ringweg aan te leggen tussen Groningen en Hoogkerk.

Ongelijkvloers

Uiteindelijk, zo concluderen provincie en gemeente na de analyse, wordt de oplossing voor de Westelijke Ringweg gezocht in het ongelijkvloers maken van de kruisingen op de wegen die er nu al liggen. Op 21 februari 2018 zal een projectteam van Aanpak Ring West een presentatie geven waarin nadere toelichting wordt gegeven.

Inpassen

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) zegt dat het creëren van ongelijkvloerse kruisingen alle onderzochte doelen het beste dient. 'We zijn nu aan het kijken hoe we de weg kunnen inpassen in de stedelijke omgeving, in de wetenschap dat er rondom dat gebied allerlei ontwikkelingen zijn. De alternatieven waren niet kansrijk.'

Vernieuwing

De Westelijke Ringweg, die grofweg van MartiniPlaza tot aan Reitdiep ligt, wordt onder handen genomen nadat de ombouw van de Zuidelijke Ringweg omstreeks 2020 zijn voltooid. Daarbij blijft het plan om de huidige Westelijke Ringweg te vernieuwen. Er zullen tweebaanswegen blijven liggen.

