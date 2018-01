Gasten B&B Zeerijp: 'Kunnen jullie ons garanderen dat het hier veilig is?'

'Ik voel me er toch niet veilig bij en dus willen wij onze boeking annuleren.' Dat hebben de eigenaren van Bed and Breakfast (B&B) De Kleine Antonius in Zeerijp de afgelopen weken geregeld gehoord.

De Kleine Antonius is gehuisvest in een 19e eeuws kerkje. 'De afgelopen twee jaar hebben we af en aan bevingsschades gerepareerd, dus het kerkje verkeert nu in goede staat', zegt eigenaar Dick Stukkin. Maar de beving van 3.4 op 8 januari was een 'enorme dreun'.

Een verslaggever van de NOS was na de beving in Zeerijp, met als gevolg dat de eigenaar van de B&B in het Journaal zat. Gasten van buiten Groningen wilden vervolgens weten van Stukkin of het nog wel verantwoord is om in het kerkje te zijn. 'Ik kan alleen maar antwoorden dat mensen moeten doen wat hun gevoel zegt', vertelt Stukkin. 'Wij hebben geen enkel bewijs dat het hier veilig is.'

Toch heeft Stukkin geen spijt dat hij zijn verhaal heeft gedaan op het Journaal. 'We moeten wel laten weten dat we hier gasten hebben. Er worden hier ook yogalessen gegeven en er is nog nooit gecontroleerd op veiligheid.' 'Maar', gaat Stukkin verder, 'de consequenties zijn wel zuur, want dit raakt ons direct in de portemonnee'.

Drie complete weekenden in De Kleine Antonius zijn inmiddels geannuleerd. 'Van alle gasten die de komende tijd bij ons zouden komen, hebben wij een telefoontje of mail ontvangen met de vraag: is het bij jullie veilig verklaard?' Het zijn vooral mensen van buiten Groningen die annuleren.

Stukkin gaat de kosten verhalen op de NAM. 'Wij sturen nu elke maand een nota', zegt hij. 'Maar uiteindelijk zullen we toch met hen om tafel moeten.'

