NVM-makelaar: alle woningen in aardbevingsgebied taxeren is vrijwel onmogelijk

Het is mooi dat de NAM de gedaalde waarde van de woningen in het Groningse aardbevingsgebied moet vergoeden, maar de uitvoering van dat gerechtelijk vonnis wordt heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat zegt makelaar Jan Palland.

Palland is ook voorzitter van de Groningse afdeling van makelaarsorganisatie NVM. 'Die taxatie wordt een enorme klus', zegt hij. 'Bij het bepalen van de woz-waarde pak je één of twee huizen eruit en dan pas je die taxatie ook toe op de andere huizen in een rijtje. Maar dat kan nu niet. Je zult alle woningen bij langs moeten.'

Dat is één van de redenen waarom de NAM de waardevermindering van een huis wil bepalen als het wordt verkocht, zegt Palland. 'Maar een woning wordt gemiddeld ééns in de twintig jaar verkocht. Dus dan ben je nog jaren bezig', concludeert Palland.

