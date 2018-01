Ernest Faber vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen. Dat hebben de club en de trainer in overleg besloten. Ook assistent Marcel Groninger houdt er na dit seizoen mee op.

Manager technische zaken Ron Jans zegt dat het in goed overleg met Faber is besloten. 'Zoals onze samenwerking tot nu toe steeds loopt, is ook deze beslissing in een prima verstandhouding tot stand gekomen.'

Duidelijkheid

'Het is goed dat er nu duidelijkheid is, daar kunnen beide partijen verder mee. We hebben er alle vertrouwen in dat we de stijgende lijn van de laatste weken kunnen doortrekken en zijn ervan overtuigd dat we dit seizoen op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten.'

Faber wist het al een tijdje, zegt hij: 'Die beslissing had ik voor mezelf al genomen. We gaan met elkaar op professionele wijze verder en richten al onze aandacht op een goede tweede seizoenshelft.'

Ik had de beslissing al voor mezelf genomen Ernest Faber

Marcel Groninger

Faber volgde anderhalf jaar geleden Erwin van de Looi op. Assistent-trainer Marcel Groninger zit al sinds 2013 bij de club. Jans verwacht dat Groninger snel nieuw werk vindt.

'Marcel heeft een goede bijdrage geleverd aan de prestaties van de club in de afgelopen seizoenen. Met zijn staat van dienst verwachten wij echter dat Marcel snel onderdak zal vinden bij een andere club. Wij wensen hem uiteraard heel veel succes in het verdere verloop van zijn trainerscarrière.'

