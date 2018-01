Lopend Vuur: Goed dat Ernest Faber vertrekt + wie moet zijn opvolger worden?

Het huwelijk tussen FC Groningen en Ernest Faber is stukgelopen. Aan het einde van het seizoen gaan de partijen uiteen. In goede harmonie, aldus de FC op de site van de club.

FC Groningen staat momenteel dertiende. Het publiek in het stadion mort regelmatig over het vertoonde spel. De tribunes zitten vaak niet meer vol.

Maar ligt het wel aan Faber? Of heeft de FC niet de juiste spelers? Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag, vroeger dan normaal vanwege de bekendmaking vanochtend:

En: wie moet de volgende trainer worden van de FC?

Praat mee

Liever een andere nieuwe coach? Of mogen de FC en Faber absoluut niet uit elkaar? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze facebookpagina of via 050-3188288.

Los je pech met de auto zelf op?

Bij pech met mijn auto weet ik niet wat te doen, was onze stelling van dinsdag. 62 procent van de 2929 stemmers is het daarmee eens. De overige 38 procent vervangt liever zelf een band dan direct de ANWB of een andere hulpdienst in te schakelen.

Lees ook:

- Ernest Faber vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen

- Elwin Baas: 'Het is nooit echt een tophuwelijk geweest tussen Faber en FC Groningen'