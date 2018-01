'Het is nooit echt een tophuwelijk geweest tussen Faber en FC Groningen'

Dat Ernest Faber na dit seizoen vertrekt bij FC Groningen, hing volgens clubwatcher Elwin Baas altijd al wel in de lucht. 'Het is nooit echt een tophuwelijk geweest tussen Faber en de FC.'

'Hij heeft enorm lang moeten zoeken naar de juiste opstelling, zowel vorig jaar als dit jaar. Ze staan teleurstellend in het rechterrijtje. En als er door beide partijen 'in goed overleg' wordt gezegd, dan is het vaak zo dat de club niet verder wil met iemand', weet Baas.

Timing

Toch is het het moment waarop het bekend werd gemaakt wél een verrassing voor Baas. 'Meestal praten ze pas vanaf maart met elkaar over dit soort onderwerpen.'

'Het voetbal is niet beter'

'Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat FC Groningen de laatste tijd heeft nagedacht en zegt: we hebben Faber anderhalf jaar de tijd gegeven. Het stadion is niet voller, het voetbal is niet beter en er is nog steeds geen stuk herkenbaarheid op het veld te zien. Dus moeten we op zoek naar een andere trainer.'

Opvolger?

Het grote gissen is begonnen, want wie moet Faber in de zomer opvolgen? Baas kan er nog geen antwoord op geven. 'Ik heb zojuist op Twitter gekeken hoe de supporters er over denken.'

'Erwin Koemand wil naar het buitenland'

'Het is vaak Erwin Koeman, maar die gaf vorige week aan naar het buitenland te willen', vervolgt Baas. 'Dat verwacht ik dan ook niet snel. Wel is het zo dat directeur Hans Nijland hem áltijd even belt als er een vacature is, met de vraag of Erwin interesse heeft. En Koeman zei zelf ook nog vorige week: zeg nooit nooit.'

'Verder zijn er de gebruikelijke namen, zoals bijvoorbeeld Mitchell van der Gaag van Excelsior. Zijn contract loopt na dit seizoen ook af.'

