Rondje Groningen: Hoe staat Baudet nou tegenover Groningen?

De wereld is een beetje ontregeld op deze warme 24 januari. Narcissen in Winschoten? Onze Expeditie Grunnen-bus onder palmbomen? Dit - en meer - in Rondje Groningen.

1) Hoe staat Baudet nou tegenover Groningen?

Dat is een vraag die de laatste dagen op Twitter speelt. Thierry Baudet, de frontman van Forum voor Democratie, tweet veel over de schadevergoedingen voor de bevingsgedupeerden. In een motie dinsdag opperde hij voor uitbetaling van de schade voor 1 juli dit jaar. Veel partijen vonden het onrealistisch - en dat leverde deze stemming op.

Maar Baudet stemde dinsdag zelf wel tégen het verder dichtdraaien van de gaskraan. De politicus legt dat zo uit:

2) Groningen, muil dicht!

De Dagelijkse Standaard, dat vaak een net zo rechts geluid laat horen als Baudet, neemt een weinig genuanceerd standpunt in:

3) Met mand en al....

Een onbekende liet op de Henri Dunantlaan in Groningen niet alleen zijn hond achter, maar ook direct de mand en andere toebehoren....

4) Welvende plafonddelen

Je ziet ze niet zo vaak. Flexipol is er drie jaar mee in de weer geweest voor Zinn Groningen - maar dan heb je ook wat.

5) Oeps, verkeerde PvdA-logo!

Even grinniken om de zuiderburen. Drie lokale PvdA-fracties gebruiken per ongeluk niet het echte logo van de partij, maar...

6) Dag van de grote schoonmaak

Ja hoor! FC Groningen kondigt het vertrek van Ernest Faber en Marcel Groninger aan op de dag dat een schoonmaakbedrijf een nieuwe sponsordeal sluit...

7) Gemaakt landschap

Omdat we nooit genoeg krijgen van schilderachtige plaatjes uit onze provincie:

8) De Feliz is weg, de Beren komt terug

Feliz Fine Food heeft het niet gehaald aan de Brugstraat in Groningen. Het restaurant met terras en loungehoek buiten begaf zich in het hogere segment, maar wist het daarin niet te redden. Wat ervoor terugkomt? De Beren. Die richt zich op een net iets anders segment, zeg maar.

9) Over gesloten deuren gesproken

Afgelopen weekend was echt de laatste adem van de Topshelf in stad Groningen, de winkel die de V&D zou moeten vervangen. Restaurant La Place op de bovenste verdieping doet nu zijn uiterste best in het lege pand reclame voor zichzelf te maken.

10) Narcissen! In januari!

Deze lezersfoto uit Winschoten van Hein Messchendorp laat zien: het was inderdaad wel héél warm voor 24 januari.

11) Magnus schaakmat



Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG zag een buitenkansje op de dag van het grote schaaktoernooi in stad Groningen. Een selfie met de schaakgrootmeester zelf: Magnus Carlsen.

12) Schaakmat op grote schaakmat in Stad

Kan nu gewoon. Ter gelegenheid van hetzelfde schaaktoernooi van wereldklasse.

13) Wat als...

Je Nederland zou indelen in kwarten van evenveel inwoners? Dan krijg je ongeveer dit. Hallo, Friesland, Drenthe, Overijssel en delen van Flevoland, Gelderland en Utrecht! En dat stukje van Almere mogen jullie houden, Randstad. ;-)

14) Expeditie Grunnen in Portugal?

Slaat Expeditie Grunnen haar vleugels uit? De zoon van Tsjip van der Veen studeert in Lissabon en stuitte opeens op onze expeditiebus! Nou ja, bijna dan. ;-)

