Aardbevingsdemonstranten zien af van klacht tegen politie

Het Groninger Gasberaad ziet bij nader inzien af van een officiële klacht tegen de politie. Secretaris Susan Top: 'Een goede relatie met de politie is me ook wat waard.'

Daarmee wordt een punt gezet achter een rel die op dinsdag 8 januari begon, een dag na de aardbeving bij Zeerijp (3.4 op de schaal van Richter). Twee vrouwen in Groningen en Godlinze kregen de politie aan de deur, omdat zij beheerders zouden zijn van een Facebookpagina, waarop een demonstratie tegen minister Wiebes werd aangekondigd.

Onaangekondigd bezoek

Zoals bekend, kwam Wiebes twee dagen na de beving poolshoogte nemen in Zeerijp. Het politiebezoek vond de avond tevoren onaangekondigd plaats. Dat zette kwaad bloed bij het Gasberaad, te meer omdat de agenten in uniform aan de deur kwamen.

Alleen een pagina geliket?

De vrouw in Godlinze had op haar Facebookpagina een oproep geplaatst om te komen demonstreren bij het bezoek van Wiebes aan Groningen. Maar wat was nou de rol van Agnes Voorintholt, de vrouw uit Groningen? Zij zelf houdt vol dat ze alleen de demonstratieoproep heeft geliket.

Waarom dacht de politie dan kennelijk dat zij ook achter de oproep zat? Susan Top: 'Ik heb begrepen dat de Facebookpagina van Agnes aan die van de demonstratieoproep was verbonden, zonder dat Agnes dat zelf in de gaten had. Dat was voor de politie blijkbaar een reden om aan te kloppen.'

Beeld van relschoppers

De politie heeft inmiddels toegegeven dat het bezoek aan de deur, in uniform, anders had gemoeten.

Politiewoordvoerder Ramona Venema: 'Zij hadden de indruk dat wij ze zagen als relschoppers. Dat snap ik heel goed. Wij vinden het heel vervelend dat dat beeld is ontstaan. Ze zijn geen verdachten, en waren dat ook niet. We hebben ons best gedaan dat beeld recht te zetten'.

Ze hadden de indruk dat wij ze zagen als relschoppers. Dat snap ik heel goed Ramona Venema - politiewoordvoerder

Geen excuses

Inmiddels heeft Voorintholt een gesprek gehad met Monique Pennings, districtschef bij de politie Noord-Nederland. 'Ik heb begrepen dat dat een prettig gesprek is geweest', zegt Top. 'De politie heeft erkend dat ze steken hebben laten vallen. Maar ze zijn niet zo ver gegaan om excuses aan te bieden, wat ik jammer vind'.

Doorgaan met gesprekken aan de deur

Politiewoordvoerder Venema: 'We blijven dit soort bezoeken afleggen om te vernemen wat er speelt. Dat is ons werk. Maar we moeten iedere keer vooraf bedenken hoe we het beste te werk kunnen gaan.'

Het Gasberaad heeft besloten met de uitleg van de politie genoegen te nemen. Secretaris Top: 'Er wonen ook veel agenten in het aardbevingsgebied. Voor hen is het allemaal extra vervelend, heb ik inmiddels begrepen. Ik wil de zaak niet onnodig op de spits drijven.'

