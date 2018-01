Deel dit artikel:











Mest stroomt de sloot in na diefstal Een mestafsluiter (Foto: Archief RTV Noord)

In Ter Apel is varkensmest in een sloot terechtgekomen.

Ter hoogte van het asielzoekerscentrum is woensdag een afsluiter van een mestbassin gestolen. Hierdoor belandde varkensmest in de sloot. Die is afgedamd om te voorkomen dat de mest verder stroomt. Waterschap Hunze en Aa's houdt de waterkwaliteit in de gaten. Lees ook: - Afsluiter gestolen: mestbassin stroomt leeg bij Veendam