Midden-Groningen moet strengere eisen stellen aan 'boerenwindmolens'

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Gemeente Midden-Groningen moet strengere veiligheidseisen stellen aan kleine windmolens die bij boerderijen en woningen worden geplaatst, zo blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Zolang er nog geen landelijk keurmerk of certificering is voor kleine windmolens, bestaat het risico dat er nabij een hoogspanningsleiding een ondeugdelijke windmolen komt te staan, waarvan de wieken na een breuk de leidingen kunnen beschadigen. Dat kan volgens hoogspanningsbedrijf TenneT tot grote problemen in de stroomvoorziening leiden.

Veiligheidseisen

De toenmalig gemeente Slochteren, inmiddels Midden-Groningen, vond aanvullende veiligheidseisen niet nodig, omdat zij ervan uitgaan dat kleine windmolens meestal van het type EAZ Wind zijn. Die voldoen wel aan de veiligheidseisen. Alleen sluit het overkoepelende plan voor het plaatsen van kleine windmolens niet uit dat er ook andere type windmolens, zonder keurmerk of certificaat worden geplaatst.

Keurmerk of merkbeperking

De gemeente zal nu haar huiswerk over moeten doen. Óf bepalen dat er alleen EAZ windturbines worden geplaatst óf zorgen dat alle aangevraagde windmolens van een erkend keurmerk zijn voorzien.

Pilotgemeente voor kleine windmolens

Op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Zuidhorn, zal met interesse worden gekeken naar de uitspraak van de Raad van State. De gemeente Slochteren is de eerste 'pilotgemeente' voor kleine windmolens.

