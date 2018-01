Westerwolde mogelijk voor vier ton schip in door ouderverklaringen

De gemeente Westerwolde dreigt voor vier ton het schip in te gaan, omdat in 2014 ouderverklaringen verkeerd zijn ingevuld op de Interschool in Ter Apel.

In die ouderverklaringen staat onder meer wat voor opleiding de ouders genoten hebben en op basis daarvan krijgt een school geld van het ministerie.

Hoogst mogelijke bedrag

Alle ouders zijn dusdanig ingeschat dat de school het hoogst mogelijke bedrag per leerling kreeg. Volgens wethouder Potze is dat niet raar: 'Welke scholing ouders hebben gehad, is lastig in te schatten als zij bijvoorbeeld uit Afghanistan komen. We zitten bijvoorbeeld al met het taalprobleem en kunnen niet voor iedere ouder een tolk inzetten'.

Enorme instroom

'Bovendien was er in 2014 een enorme instroom van asielzoekers', vervolgt Potze. 'Het was heel hectisch om alles op de juiste manier in te vullen en de prioriteit ligt er dan bij om alle kinderen zo snel mogelijk op school te krijgen.'

Toch vindt Potze niet dat er een fout is gemaakt bij het invullen van de ouderverklaringen. 'Er zijn dingen niet goed gegaan, daar is ook geen discussie over. Maar een fout vind ik een groot woord.'

Herstellen lastig

Zoals iedere school krijgt ook de Interschool in Ter Apel de kans om haar fouten te herstellen. Maar voor deze school is dat erg lastig, vindt Potze. 'Voor ons is dat niet mogelijk, omdat het grootste gedeelte van de ouders niet meer in Nederland verblijft. Behalve dat er veel gereisd zou moeten worden, zitten veel van deze ouders ook op plekken waar je liever niet komt, zoals Kabul in Afghanistan.'

Excellente school

De gemeente Westerwolde heeft beroep aangetekend bij de rechtbank, maar is ook nog in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 'Hier proberen we de unieke situatie die we in Ter Apel hebben, onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat ze hiervoor openstaan. Ze zijn afgelopen maandag ook op de Interschool geweest, toen die een Excellente school werd. Toen heb ik de indruk gekregen dat ze de situatie snappen.'

