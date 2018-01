Ook raad Winsum stemt unaniem voor stopzetten gaswinning

Na Loppersum en Appingedam, wil nu ook de gemeenteraad van Winsum unaniem dat de gaswinning in onze provincie wordt stopgezet.

Minister Wiebes van Economische Zaken moet van de raad zo snel mogelijk beginnen met een 'afbouwtraject'. Ook vinden de raadsleden dat adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) omtrent de veiligheid van de gaswinning 'onverkort' moeten worden overgenomen.

Schadeprotocol

Voor 1 februari moet een knoop wordt doorgehakt over het schadeprotocol, stelt de Winsumer gemeenteraad. Ook moeten beschadigde huizen versneld worden hersteld, zodat 'inwoners in het bevingsgebied even veilig wonen als daarbuiten'.

Verder wil de raad van Winsum:

- een toereikend budget voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, voor de versterkingsoperatie;

- geen onderhandelingen meer tussen de NCG en de NAM;

- geld voor een programma om het 'sociaal-economisch functioneren' van de regio te stimuleren;

- extra middelen voor begeleiding van bewoners die 'gebukt gaan onder de veiligheidsrisico's.

Derde raad

Eerder namen de gemeenteraden van Loppersum en Appingedam dezelfde motie unaniem aan. Daarmee willen de raden een signaal afgeven aan het Rijk.

Unaniem?

De motie is ondertekend door alle aanwezige partijen: PvdA, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, GroenLinks, Christen Democratie Winsum (CDW) en VVD. Één partij ontbrak: D66. Dat komt door ziekte van het enige raadslid van die Partij, Rolf Prummel. Hij 'baalt als een stekker' dat hij de motie niet heeft kunnen ondertekenen en benadrukt dat de D66-fractie in Winsum de motie 'absoluut ondersteunt'.

Lees de volledige motie hier.

