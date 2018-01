Jans over vertrek Faber: 'We hebben te vaak niet laten zien wat je wilt zien'

Voordat er een gesprek stond gepland over de toekomst van Ernest Faber bij FC Groningen, liet de trainer de club al weten dat hij na dit seizoen wil stoppen. 'En dat was toch nog best een verrassing', aldus manager technische zaken Ron Jans.

'Ik had namelijk op trainingskamp het idee dat hij het nog steeds naar zijn zin had, ondanks de tegenvallende eerste seizoenshelft. Hij was relaxed, hij was scherp..'

'Ieder onze eigen weg'

'Maar aan de andere kant, we hadden er zelf ook al onze gedachten over. En het gevoel was er van beide kanten: we gaan het samen mooi afmaken en dan ieder onze eigen weg.'

Leegloop stadion

Directeur Hans Nijland riep de laatste tijd: 'De hut moet weer vol!' Nijland doelde daarmee op het tegenvallende voetbal en het daardoor steeds leger wordende stadion. Ook Faber kon dat tij niet keren, beaamt Jans.

'Kijk, dit is 'm!'

'Als je naar de eerste seizoenshelft kijkt, dan is er een aantal momenten geweest dat ik dacht: kijk, dit is 'm!' Kijk bijvoorbeeld naar de tweede helft tegen PSV, de wedstrijd tegen Vitesse, de tweede helft tegen Heerenveen.. zo zijn er wel momenten geweest', geeft de manager aan.

'Maar in grote lijnen hebben we te vaak, en zeker ook in uitwedstrijden, niet laten zien wat je wilt zien.'

Trainer met noordelijke mentaliteit

Bij de zoektocht naar een nieuwe trainer zal er een profielschets opgesteld moeten worden. Jans heeft al wel een idee: 'De mentaliteit in het noorden wil je op het veld terug zien en daar zoeken we iemand bij.'

'We hebben ons al wel georiënteerd op een nieuwe trainer en nu moeten we het concretiseren, we gaan aan de slag!'

Vissen naar Erwin Koeman?

Jans wilde geen namen noemen. 'Het contact met Erwin Koeman is prima', merkt hij droog op. 'Maar je hoeft niet te gaan vissen, ik hou ook niet van vissen. Je zult mij niet met een hengeltje aan de waterkant zien, want je vangt daar geen trainer hoor', zegt hij met een knipoog.

'Eerst moesten we dit afronden, nu moeten we vooruit. Het is aan jullie om met namen te gaan strooien, wij proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk in stilte te doen.'

'Geeft hij nog honderd procent?'

Ondertussen loopt het seizoen door en er zijn in de resterende vijftien reguliere competitiewedstrijden nog veel belangrijke punten te halen. Maar Jans verwacht geen problemen.

'Grappig dat je het vraagt, maar ik denk niet dat het feit dat we het besluit nu hebben genomen van invloed is op de resultaten. Ik heb als trainer ook wel eens in deze situatie gezeten.'

'Iedereen vraagt zich dan af: is hij nog wel scherp? Geeft hij nog wel honderd procent? Wordt de groep nog wel geprikkeld door de trainer? Luisteren ze nog wel? Ik ben daar helemaal niet bang voor. Dat komt wel goed denk ik, zo zit Faber ook niet in elkaar.'

