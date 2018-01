Padt over vertrek Faber: 'Zo gaat dat in het voetbal'

Aanvoerder en keeper Sergio Padt denkt niet dat het besluit van Faber om te stoppen als trainer van invloed is op de rest van het seizoen. 'Twee jaar geleden was het ook zo met Van de Looi, en volgens mij hadden we een hele mooie eindreeks.'

'Dat zegt dus niet zoveel', doelt Padt op het stijgen van plek 12 naar plek 7 in de eredivisie. 'Het is je eigen carrière. Als je half werk levert zit je er zelf mee. Voor veel spelers is dit niet het eindstation en als jij met een slechte houding nog een club wil vinden, dan gaat dat lastig voor je worden.'

'Plus: de nieuwe trainer kijkt ook naar wat voor houding je als speler op dit moment hebt.'

Groepsapp

De spelersgroep werd woensdag ingelicht, Padt wist het dinsdagavond al. 'De trainer belde mij en vertelde dat ik via de groepsapp de groep bij elkaar moest roepen. Toen zei hij het tegen mij. Vandaag heeft hij het aan iedereen gezegd.'

'Zo gaat dat'

De mededeling van Faber kwam niet echt uit de lucht vallen voor Padt. 'De trainer heeft zelf zijn conclusies al getrokken en er zou een gesprek volgen. Samen zijn ze professioneel tot overeenstemming gekomen. We maken het seizoen samen af en dan nemen we afscheid van elkaar. Zo gaat dat in het voetbal.'

'Doelstelling gehaald'

De ploeg van Faber heeft nog niet gebracht wat het zou moeten en kunnen brengen. Dat weet manager technische zaken Ron Jans, maar de aanvoerder beaamt dat: 'Vorig jaar hebben de onze doelstelling wel gehaald, met het halen van de play-offs.'

'Toch staan we dit jaar niet waar we zouden willen staan. We hebben ook te maken met wat voor spelers we hebben, en eeh, ja. Het is gewoon nog niet zoals we zouden willen. Maar het seizoen is nog niet afgelopen en er kan nog van alles gebeuren.'

