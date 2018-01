Deel dit artikel:











Raad van State velt geen oordeel over verhogen waterpeil Lauwersmeer (Foto: Reint Verkerk)

De Raad van State brengt geen oordeel uit over de verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer. De hoogste bestuursrechter kan niet oordelen of de kritiek van de boeren en het Waddenfonds terecht is.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever