'Bewonersvariant' N33 Midden heeft voorkeur; Appingedam 'not amused'

De provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn eruit: de door inwoners van Tjuchem bedachte variant voor de N33, de variant X1, heeft hun voorkeur. De gemeente Appingedam is niet blij.

Wethouder Martien van Bostelen ziet 'Dam' minder goed bereikbaar worden in de toekomst.

Ze stonden er zelf ook even van te kijken, de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een bewonersvariant die de voorkeur geniet, dat hebben zij nog nooit meegemaakt, zo laten ze tijdens de perspresentatie weten.

'Knik' weg

De variant X1 betekent dat er afscheid wordt genomen van de huidige 'knik' in de N33, waardoor de weg langs Appingedam schuurt. De weg is daardoor 1,8 kilometer korter dan nu het geval is.

'Dit is het voorlopige voorkeursalternatief', schetst Diederik de Jong de situatie. Hij is plaatsvervangend directeur Rijkswegen van het ministerie van I&M. Gedeputeerde Fleur Gräper geeft aan dat alle voor- en nadelen afwegende, dit de beste oplossing is voor Noordoost-Groningen.

'Verkeersdruk neemt toe'

Wethouder Martien van Bostelen van de gemeente Appingedam ziet dat anders. Hij ziet de bereikbaarheid van Appingedam in deze variant in gevaar komen en geeft aan dat Appingedam nog altijd de voorkeur heeft voor het verdubbelen van de huidige weg.

'We juichen zeker niet', schetst hij. 'Wij verwachten dat de verkeersdruk op de Farmsumerweg door deze X-variant enorm toeneemt. Die verkeersdruk ligt al heel erg hoog en we zitten al met de handen in het haar. Daar kunnen we niets bij gebruiken.'

Verantwoordelijkheid nemen

Volgens Van Bostelen is de Farmsumerweg weliswaar een gemeentelijke weg, maar verwacht hij van de provincie wél een oplossing om die verkeersdruk te doen afnemen. Gräper zegt toe met Appingedam in gesprek te willen, maar voor Van Bostelen is praten alleen niet genoeg.

'Ik vind niet dat de gemeente Appingedam de grootste verantwoordelijkheid heeft. Wij zijn niet de veroorzaker van toename van verkeer op de Farmsumerweg, wanneer de X1-variant het wordt. Wij vinden dat een grote verantwoordelijkheid van de provincie. Zij moeten niet alleen meedenken over oplossingen. De veroorzaker moet zijn verantwoordelijkheid kennen en nemen.'

