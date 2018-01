Faber: 'Ik had wel wat meer topsportmentaliteit verwacht bij FC Groningen'

Faber en technisch manager Ron Jans op trainingskamp in gesprek. (Foto: JKBeeld)

Ernest Faber en FC Groningen zijn uit elkaar gegroeid qua inzichten. Dat gaf Faber aan op de ochtend dat bekend werd dat hij na dit seizoen vertrekt. 'Op verschillende vlakken heb ik andere inzichten dan de club. Vooral op het gebied van voetbalvisie en topsportmentaliteit.'

'In de steek gelaten door clubleiding?'

'En als die verschillen zo groot zijn moet je verder kijken en een andere weg inslaan', zegt Faber. Ook was hij het niet helemaal eens met het technisch beleid van de club, laat hij doorschemeren.

'De club wil met eigen jeugd werken en dat juich ik ook toe, en je ziet dat het werkt want er stroomt veel jeugd door. Maar je moet altijd kijken naar de hoeveelheid ervaring die je daarbij hebt, daar moet een goede balans in zitten.. in de steek gelaten door de clubleiding vind ik te grote woorden, maar je moet daar continu naar kijken', doelt hij op de technische leiding.

Toch wilde Faber daar niet dieper op ingaan. 'We zijn nog steeds bezig. Ik denk dat we rustig moeten blijven, zaterdag is ook weer een belangrijke wedstrijd. '

Stadions vol krijgen is een landelijk probleem Ernest Faber -coach

'Dat kan niet in twee jaar'

Een van de opdrachten voor Faber was dat hij het stadion vol moest krijgen. Dat is niet echt gelukt, moet hij toegeven. Maar hij kijkt ook naar andere clubs: 'Het is een landelijk probleem, niet alleen regionaal. Daar moet je ook de tijd voor nemen om dat op te bouwen. Dat kan niet in twee jaar.'

Faber had toch iets meer verwacht van zijn periode bij FC Groningen. 'Vorig jaar haalden we op een knappe manier de play-offs. Ook de doelstelling van het doorstromen van jeugdspelers halen we op zich wel.'

Topsportmentaliteit

'Maar aan de andere kant had ik iets meer verwacht op het gebied van de absolute topsportmentaliteit. Daar zit bij de club nog veel ruimte om door te groeien. Er is nog veel werk aan de winkel voor de hele club. Daar had ik nog aan mee willen werken, maar als de verschillen van inzichten zo groot zijn, dan moet je afscheid nemen.'

Marcel Groninger

Het verraste Faber dat zijn assistent Marcel Groninger ook vertrekt: 'Het is een jongen van de club en normaal gesproken behoud je die voor FC Groningen. In die zin heeft het mij wel verrast dat ze hem nu laten gaan.'

