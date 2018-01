'Arriva-machinisten moeten hetzelfde verdienen als collega's NS'

Arriva-machinisten moeten net zo veel gaan verdienen als hun collega's van de NS. Dat vindt de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC).

'Arriva-machinisten verdienen nu zo'n tien procent minder dan machinisten van de NS. Dat verschil is veel te groot', vindt vakbondsbestuurder Wim Eilert.

'Over het algemeen doen NS-machinisten hetzelfde als Arriva-machinisten, dus je moet de mensen gewoon hetzelfde belonen. Bovendien mag het loon van machinisten en stewards geen invloed hebben op de biedingen die OV-bedrijven doen op concessies.'

Geen goede hoop

Daarom moet Arriva binnen vijf jaar het loongat met de NS dichten, vindt Eilert. Goede hoop heeft hij niet: 'Ik heb het gevoel dat ze het allemaal te duur vinden. Natuurlijk snappen wij dat je het hele loongat niet in een keer kan dichten, maar als je daar vijf jaar de tijd voor neemt moet het te doen zijn.'

Wensen werkgevers

VVMC zit samen met de FNV en het CNV aan de tafel met vervoerders Arriva en Keolis, dat onder meer openbaar vervoer in Overijssel verzorgt. 'De werkgevers hebben aangegeven dat er ook wensen tegenover staan. Ze willen bijvoorbeeld dat de diensten van machinisten en stewards verlengd worden. Maar daar zien wij niets in.'

Stakingen?

Maandag is dus het laatste overleg en Eilert heeft weinig goede hoop. Maar wat als Arriva en Keolis definitief 'nee' zeggen? 'Dan gaan we in overleg met de leden hoe we druk kunnen zetten. Eventueel volgen er acties. Of we gaan staken? Dat sluit ik niet uit.'

Reactie Arriva

Arriva vindt het 'niet chique' om in de media te reageren terwijl de cao-onderhandelingen nog lopen. 'We zien het overleg van aanstaande maandag met vertrouwen tegemoet', zegt woordvoerder Joyce de Vries.

