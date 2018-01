Ook voormalig FC-trainer Van de Looi weg bij club

Nadat eerder op de dag bekend werd dat trainer Ernest Faber na dit seizoen vertrekt bij FC Groningen, is er nog een trainer na dit seizoen clubloos: Erwin van de Looi, voor Faber de trainer van de FC, verlengt zijn aflopende contract bij Willem II niet.

Van de Looi is anderhalf jaar trainer in Tilburg. Zijn contract loopt tot eind dit seizoen, maar hij maakt woensdagmiddag bekend dit niet te verlengen.

'Duidelijkheid voor iedereen'

'Persoonlijke beslissingen zoals deze, neem ik ook vaak op gevoel. Nadat ik mijn besluit over mijn toekomst had genomen, heb ik de club hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen. Willem II krijgt alle tijd zich te richten op mijn opvolging en wij kunnen alle energie steken in sportieve successen', aldus Van de Looi op de website van de club.



Onverwacht

Technisch directeur Joris Mathijsen: 'We hadden afgesproken onze samenwerking in maart te evalueren. Erwin heeft ons echter vorige week laten weten zijn contract niet te verlengen. Wij hadden dit niet verwacht, maar respecteren zijn keuze en hebben nu ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer.'

Van de Looi was voor zijn overstap naar Willem II drie jaar lang hoofdtrainer van FC Groningen. In 2015 won hij de beker.

Lees ook:

- Tom van de Looi: 'De familie is tevreden, maar mijn vader en ik niet'

- Tom van de Looi debuteert tegen zijn vader op 'piepjong middenveld'