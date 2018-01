Tien acuut onveilige situaties na beving Zeerijp

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn na de zware beving bij Zeerijp ruim honderd meldingen binnengekomen van onveilige situaties. In tien gevallen bleek sprake van een acuut onveilige situatie.

Dat meldt woordvoerder Saskia Dijkema van de Nationaal Coördinator Groningen op basis van gegevens van het CVW.

Woning onbewoonbaar

Bij de meeste gevallen gaat het om loszittende schoorstenen, instabiele muren en loszittende stenen in gevels. Deze problemen zijn tijdelijk opgelost door onder meer gevels te stutten en schoorstenen te fixeren.

In één geval is een woning onbewoonbaar verklaard. De woordvoerder van de NCG haast zich erbij te zeggen dat de woning al voor de beving in slechte staat verkeerde. Ze wil niet zeggen in welke gemeente de woning staat.

Op de vraag waar de bewoners heen moeten, zegt Dijkema: 'In dit soort gevallen dragen wij het over aan de gemeente die de zaak verder afwikkelt'.

Rode button

Na de beving, ruim twee weken geleden, meldden zich 107 mensen bij het CVW die zich zorgen maakten over de veiligheid van hun huis of andere panden. Dat maakten ze kenbaar via de rode button op de site van het CVW.





Wie op de rode knop 'drukt', wordt zo snel mogelijk gebeld door een medewerker van het CVW. Als er reden tot zorg is, stuurt het CVW een 'inspecteur van een onafhankelijk schadebureau om de schade te beoordelen', legt Dijkema uit.

