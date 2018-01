Onbegrip bij FC-assistent Marcel Groninger: 'Ik heb nog heel veel vragen'

Marcel Groninger had het maandag lastig, geeft hij toe. Hij hoorde toen van de clubleiding van FC Groningen dat ze zijn contract als assistent-trainer niet gaan verlengen. Samen met hoofdtrainer Ernest Faber stopt hij dus na dit seizoen.

'Als een donderslag bij heldere hemel', typeert Groninger de mededeling die hij maandag kreeg. 'Ik hoorde van Ron Jans (manager technische zaken, red.) dat ze graag een frisse wind willen in de staf van de eerste selectie.'

'Heb nog heel veel vragen'

'Ik heb gevraagd naar de redenen, maar die wilde Jans nog niet geven. Dat kon volgens hem beter op een rustiger en later tijdstip. Of het pijn doet? Ik heb gewoon nog heel veel vragen. Hoe kan dat nou? Ik had dit nooit verwacht', zegt Groninger eerlijk.

'Ambitie om hoofdtrainer te worden'

'Ik ben een jongen van de club. Ik heb de ambitie om hier ooit een keer hoofdtrainer te worden. Zo ben ik hier ook binnengekomen. Dat hoef niet volgend jaar, en ook niet over vijf jaar. Desnoods over tien jaar. En als dat nu niet doorgaat, is dat wel heel jammer.'

'Anderen begrijpen het ook niet'

'Ik ben er van overtuigd dat ik wel weer goed terechtkom, dat is me tot nu toe altijd gelukt. En het krijgt nu langzamerhand allemaal een plekje, helemaal als ik alle reacties hoor van de mensen om me heen. De meesten begrijpen het ook niet.'

