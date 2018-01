RUG wil intern in gesprek over redenen opstappen docent

Heeft de universiteit Groningen te veel de marktwerking omarmd? Is de macht van commissies die docenten moeten controleren, te groot?

Daarover wil het faculteitsbestuur van de Letterenfaculteit in gesprek met studenten.

Aanleiding is het opstappen van Eelco Runia. De docent aan de Letterenfaculteit noemde de marktwerkingsproblematiek afgelopen zaterdag in een column in NRC tot een groot probleem van de RUG en de reden voor zijn vertrek. De universiteit zegt dat het opstappen tot veel vragen heeft geleid.

'Welke kwesties zijn essentieel?'

´We willen graag samen met jullie in een vrij en open gesprek van gedachten wisselen. We horen graag wat het artikel bij je oproept, welke thema´s of kwesties binnen de universiteit en faculteit voor jullie essentieel zijn.´

Besproken met de faculteitsraad

De inloopbijeenkomst van het faculteitsbestuur wordt donderdag tussen 11.30 uur en 13.30 uur besproken. De reacties uit het gesprek worden op 16 februari besproken met de faculteitsraad. Daarin worden ook de vragen van de studentenfractie Letteren Vooruit behandeld.

Dinsdag legde de universiteit haar docenten nog op om niet uit de school te klappen over de kwestie.

