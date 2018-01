Binnentuin Oosterpoort overkapt; nadenken over nieuwe Oosterpoort begint

De renovatie van cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen gaat dit jaar van start.

Meest in het oog springend is de binnentuin: die wordt overkapt om geluidsoverlast voor de buurt te beperken. In de tuin staan regelmatig bezoekers te roken. De gemeente steekt nu ruim drie miljoen euro in de opknapbeurt. Het geld gaat verder naar investeringen in brandveiligheid, beveiliging en techniek voor het podium.

Nieuw gebouw

De komende tien jaar gaat er in totaal tien miljoen aan renovatiegeld in het huidige gebouw. Na die tijd moet er op een andere plek een nieuw cultuurcentrum verrijzen. De gemeente gaat in gesprek met onder meer de huidige gebruikers over de eisen aan dat nieuwe pand. Dat zijn bijvoorbeeld het Prins Claus Conservatorium, het Noord-Nederland Orkest en de popsector. Duidelijk is al dat de gemeente De Oosterpoort voor de binnenstad wil behouden.

Geluid en verkeer

Uit onderzoek van een extern bureau bleek vorig jaar dat De Oosterpoort niet meer 'up to date' te krijgen is. Twee problemen waarmee De Oosterpoort kampt, zijn niet op te lossen. Buren ervaren regelmatig geluidshinder en de verkeersdruk is er hoog. Om rustig een nieuwe plek te kunnen zoeken, doet de gemeente nog de nodige onderhoudswerkzaamheden. Daarmee kan het pand tien jaar verder.