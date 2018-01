Alleen het treinstation herinnert nog aan Hoogezand-Sappemeer

Nu de temperatuur boven de tien graden komt, kunnen ze worden vervangen: de plaatsnaamborden van de oude gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer.

Althans: ze worden bestickerd. Want dat scheelt de helft van het geld.

'Eigenlijk hadden we dit op 1 januari al willen doen', zegt waarnemend burgemeester Rein Munniksma van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 'Maar dat lukte niet, want het moet minstens tien graden doen wil de lijm hechten.'

'Vrij arbeidsintensief trajectje'

'Het begin is gemaakt, maar we gaan er de komende tijd mee door. In totaal moeten er meer dan 400 borden worden bestickerd', vertelt Munniksma. 'Het is een vrij arbeidsintensief trajectje.'

Exit Hoogezand-Sappemeer

Er staat nu trouwens Hoogezand, gemeente Midden-Groningen op de plaatsnaamborden. De oplettende lezer zal het opvallen dat van de plaatsnaam 'Hoogezand-Sappemeer' afscheid is genomen.

'Dat hebben we gedaan op nadrukkelijk verzoek van de inwoners van de plaatsen Hoogezand en Sappemeer', zegt woordvoerder Annet Oomkens van de gemeente. 'Hun adres ligt in Hoogezand of Sappemeer, en dan is het raar dat er op het plaatsnaambord een andere plaatsnaam staat.'

Treinstation

En zo wordt het afscheid van de oude gemeenten steeds definitiever. Alleen één van de treinstations in de gemeente heet nog Hoogezand-Sappemeer en herinnert aan de ruim 68-jarige historie van de gemeente. Of dat treinstation ook nog een andere naam krijgt, is nog maar afwachten. 'Ik had er nog niet aan gedacht', zegt de woordvoerder. 'Maar we kunnen de NS eens polsen.'

