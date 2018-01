DVC Appingedam krijgt vijftig wisselwoningen op het sportpark

Op het Burgemeester Welleman sportpark in Appingedam worden ongeveer vijftig wisselwoningen gebouwd. Fusieclub DVC Appingedam levert daarvoor een trainings- en een wedstrijdveld in.

De gemeente Appingedam is eigenaar van de velden en verhuurt de grond aan de Nationaal Coördinator Groningen. In plaats van de NCG, betaalt de NAM de huur. Zo'n 200.000 euro.

Nieuwe kunstgrasvelden

De opbrengst is voor de kunstgrasvelden van DVC Appingedam. 'Dat is een lange wens van de club. Door deze kans wordt dat mogelijk', zegt wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen).

In totaal kosten de kunstgrasvelden 870.000 euro. In november vorig jaar hadden de gemeente en de voetbalclub de financiering hiervoor nog niet rond.

De wisselwoningen zijn nodig omdat in de wijk Opwierde de versterkingsopgave in volle gang is. In de tijdelijke huizen worden mensen ondergebracht wiens eigen woning aardbevingsbestendig wordt gemaakt.

Nieuwe accommodatie

Wethouder Usmany ziet door de verhuur van de grond ook de mogelijkheid om een start te maken met de verbouw van de kleedkamers. 'We willen de vereniging ook perspectief bieden', zegt Usmany.

De rest van de gebouwen, zoals de kantine, volgen later. Usmany: 'Daarvoor hebben wij de club een lening gegeven van 250.000 euro.'

Op 15 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Het is de bedoeling dat de wisselwoningen voor aankomende zomer klaar zijn en dat DVC Appingedam vanaf het begin van het volgende seizoen op de nieuwe kunstgrasvelden speelt.

