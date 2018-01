Live: Donar - Cluj (gesloten)

Evan Bruinsma in actie tegen Telegiants Antwerp archief (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen vanavond in MartiniPlaza voor de Europe Cup tegen het Roemeense Cluj. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Beide teams staan aan kop in de groep, met twee keer winst en één keer verlies. Donar verloor vorige week in België van Mons (84-65). De Roemenen verloren de eerste wedstrijd in de groep, thuis van Donar (73-77).

Live met commentaar

De wedstrijd in MartiniPlaza begint om 19.00 uur en is rechtstreeks te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.