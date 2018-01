Kinderen met een rollator kunnen voetballen bij Kids United

Kids United, de voetbalclub uit Stad voor kinderen met een beperking, gaat van start met framevoetbal. Kinderen met een lichamelijke beperking die gebruik maken van een rollator, kunnen zo toch voetballen.

'We gaan eerst trainen. Dat doen we binnen, op kunstgras', zegt Kids United-oprichter Onno Kukler. De eerste training is op 2 maart. 'We moeten zien hoe het groeit, of we ook competitie kunnen spelen.'

Bij framevoetbal wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde dorsaalrollator. 'Daarbij zit het frame niet voor, maar achter de benen', vertelt Kukler. 'Zo kunnen ze de bal voor de voeten krijgen en voetballen.'

Zoektocht op internet

Kukler kwam op het idee om met framevoetbal te starten omdat er al een jongetje dat met een rollator loopt, bij de club speelt. 'Maar dat is best wel gevaarlijk. Andere kinderen kunnen vallen op die rollator, dat wil je ook niet. Toen ben ik op internet gaan zoeken of er geschikte trainingen waren voor dat jongetje.'

Kids United zoekt nog kinderen, vanaf 4 jaar, die willen meedoen. Kukler: 'Bewegen en plezier is het doel. Lekker voetballen.'

Filmpje KNVB

Voetbalbond KNVB promoot het framevoetbal ook. Hoe het werkt, zie je in dit filmpje:



