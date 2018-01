Noord Vandaag: 'Faber is gewoon een goeie gozert'

Het was hét nieuws van de dag: trainer Ernest Faber en zijn assistent Marcel Groninger van FC Groningen vertrekken eind van het seizoen bij de club.

Hoe kijken zij zelf en de supporters hier tegen aan? Dat en meer in Noord Vandaag.

'Goeie gozert'

Waar Faber allang vrede heeft met het besluit - 'als het niet gaat, dan moet je een beslissing nemen' - en Groninger er niks van snapt - 'ik zit nog vol vragen' - is het voor de trouwe supporters langs het trainingsveld even slikken.

'Ik vind het een van de sympathiekste trainers die de FC heeft gehad', vertelt een van hen. 'Faber is gewoon een goeie gozert', vult een ander aan. (vanaf 01:30)

Verder in Noord Vandaag:

- Wie moet Ernest Faber opvolgen? FC-watcher Elwin Baas en John de Jonge van de supportersvereniging geven hun mening (vanaf 05:04)

- Hij is de wonderboy uit Noorwegen. Schaker, model en ondernemer Magnus Carlsen was in Groningen (vanaf 08:46)

- Melkveehouders balen dat collega's frauderen met het aantal melkkoeien. 'Een goede zaak dat ze flink worden aangepakt (vanaf 12:04)

- Het aantal vacatures in de zorg blijft maar stijgen. Dat komt volgens Ida Grasdijk van Zorgplein Noord vooral omdat de beeldvorming van de zorg niet goed is (vanaf 13:49)

- En het is de warmste januaridag ooit. En wat doe je dan? Juist, schaatsen! (vanaf 17:34)

