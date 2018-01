Wie volgt Faber op? 'Ik zou voor Joop Gall gaan, man uit de regio, trainer met bezieling'

Wie moet Ernest Faber opvolgen als hoofdtrainer van FC Groningen? Dat vroegen we jullie, nadat vanochtend bekend werd dat Faber na dit seizoen vertrekt bij de FC.

Er werd ruim 5000 keer gestemd. Erwin Koeman staat met stip op één; hij kreeg bijna de helft van de stemmen. Toch heeft hij zelf tot nu toe aangegeven liever op trainersavontuur te gaan naar het buitenland.

'Mooie uitdaging'

Dat weerhoudt Rinske Beukema er niet van om Koeman als ideale nieuwe FC-trainer te zien. 'Mee eens. Erwin Koeman. Hij wil graag op eigen benen verder....FC lijkt een mooie uitdaging.'

'Erwin Koeman lijkt me de beste opvolger..', vindt ook Liesbeth-Moesker Eisinga. Alex Schuil heeft ook de vacature van assistent daar al bij ingevuld: 'Erwin Koeman als hoofdtrainer en Joop Gall als assistent ???'

Jans en Lukkien

Runner-up is Ron Jans. De huidige technisch manager van FC Groningen was acht jaar lang trainer van de groen-witten. Daarmee was hij de langstzittende trainer van de FC. Zijn contract als technisch manager loopt eind dit seizoen ook af.

Als derde stemden jullie op Dick Lukkien. De huidige trainer van FC Emmen is een goede bekende van de FC. Hij was tussen 2011 en 2016 assistent-trainer bij FC Groningen. Daarvoor was hij drie seizoenen hoofdtrainer bij de beloften.

Andere suggesties

Naast het lijstje dat de redactie samenstelde, kwamen er via onze Facebookpagina nog meer suggesties binnen.

'Misschien moet je er gewoon een beginnende trainer op zetten. Ron Jans ( assistent FC Emmen), Hans Westerhof (ACV) Deze twee hebben het beter gedaan dan al die andere toptrainers', schrijft Andre.

John Huizinga zoekt het in een andere hoek: 'Bert van Marwijk is ook nog een optie als Australië niet door gaat'.

Joop Gall

Klaas Fleurke pleit voor een 'oudgediende': 'Onbegrijpelijk dat Joop Gall er niet tussen staat. Als er iemand in staat is weer beleving terug te brengen in Stad dan is hij het wel. Kijk wat hij, die als geen ander weet wat in deze regio leeft, gepresteerd heeft bij Veendam en Emmen.'

'Ik zou voor Joop Gall gaan, man uit de regio, trainer met bezieling. Iets wat de laatste jaren gemist werd', sluit Albert Tolner zich erbij aan.

Vertrek Faber goede zaak?

Naast de vraag wie Faber op moet volgen, vroegen we jullie ook of het een goede zaak is dat Ernest Faber de FC na dit seizoen achter zich laat. Een ruime meerderheid (80 procent) vindt dit inderdaad een goede zaak.

