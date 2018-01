Reijnen: 'Ik sluit een overgang naar Willem II niet uit'

Etiënne Reijnen staat bij Willem II bovenaan het verlanglijstje om de verdediging te versterken. De Tilburgers zijn al met FC Groningen over een transfer in gesprek, meldt VI. Aan RTV Noord laat Reijnen weten dat hij een overgang niet uitsluit.

'Ik weet van hun interesse. Maar het is absoluut nog niet concreet. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld nog met niemand van Willem II gesproken', zegt de 30-jarige voetballer.

Dubbele trainerswissel

Overigens maakten zowel Willem II als FC Groningen woensdag bekend voor volgend seizoen op zoek te moeten gaan naar een nieuwe trainer, want zowel Erwin van de Looi als Ernest Faber verlengen hun contract niet.

Gezinssituatie

Reijnen heeft bij FC Groningen nooit echt een vaste basisplaats kunnen veroveren. Een vertrek in de wintertransferperiode zou daarom uitkomst bieden. Vanwege zijn gezinssituatie, met een klein kindje, zou hij het zeker niet erg vinden om in Nederland te blijven.

Buitenlands avontuur?

Toch ambieert hij ook een Amerikaans avontuur wel. Daar zou hij allerlei bekenden ontmoeten, want onder andere oud-FC'ers Michael de Leeuw, Albert Rusnak, Johan Kappelhof Danny Hoesen zijn in de MLS actief. Toch is er nog geen sprake van buitenlandse interesse.

Reijnen kwam in 2015 over van SC Cambuur, waar hij één seizoen voetbalde. Daarvoor kwam hij nog uit voor AZ en PEC Zwolle.

