Zorggroep Groningen leidt verzorgenden op tot verpleegkundigen

Zorggroep Groningen trekt de komende jaren dertig extra verpleegkundigen aan om de zorg in haar vier verpleeghuizen te verbeteren. Het gaat om verpleegkundigen van buiten en eigen medewerkers die tot verpleegkundige worden opgeleid.

Zorggroep Groningen gebruikt hiervoor het geld dat het rijk extra uittrekt voor verpleeghuiszorg. Dat is dit jaar 435 miljoen en op termijn meer dan twee miljard per jaar. Het geld is bedoeld voor het verbeteren van de zorg met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners.

Hoeveel extra geld Zorggroep Groningen krijgt is niet precies te zeggen; instellingen krijgen een hoger tarief per bewoner.

Omscholen

24 verzorgenden bij Zorggroep Groningen laten zich omscholen tot verpleegkundige; zij gaan een tweejarige opleiding doen. Op hun plek moeten nieuwe verzorgenden komen.

Flink tekort

Zorggroep Groningen verwacht dat die makkelijker te vinden zijn dan verpleegkundigen. Daaraan is een groot tekort. Om nieuwe mensen te verleiden bij de zorggroep te komen werken biedt de instelling direct een vast contract.

Kwaliteit beter

De rol van verpleegkundigen bij de zorggroep verandert. Ze krijgen voortaan de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg. Dat betekent ondermeer dat ze voor bewoners en hun familie het vaste aanspreekpunt zijn voor alle vragen.

Nu moeten die nog per vraag uitzoeken bij wie ze moeten zijn. Verpleegkundigen blijven daarnaast hun werk aan het bed uitvoeren.

ZINN

Collega-instelling ZINN in Groningen gebruikt het extra rijksgeld op een andere manier. De organisatie zegt het aantal verpleegkundigen al langer op orde te hebben. Directeur Wil Koopmans: 'Geld is niet altijd de bottleneck geweest in de ouderenzorg. Wij hebben het prima weten te rooien.'

ZINN zet het extra geld in voor meer woonassistenten. Dit zijn mensen die op de huiskamers zorgen voor aandacht en gezelligheid. Ook controleert ZINN vaker of de kwaliteit van bijvoorbeeld de hygiëne of medicatie nog deugt. Als laatste zijn er meer uren voor de kwaliteitsverpleegkundigen die de zorg op hun afdeling moeten verbeteren.