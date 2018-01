Deel dit artikel:











Oplossing tegen diefstal mestafsluiters komt uit Veele Het slot op de mestafsluiter (Foto: Harrie Mellema)

In de nacht van dinsdag op woensdag was het weer eens zover: bij Ter Apel werd een afsluiter van een mestsilo gestolen. Duizenden liter mest stroomden in de sloot, die moest worden leeggepompt. Maar er is een oplossing: mechanisatiebedrijf Bruggers in Veele heeft een kast ontwikkeld, waardoor dieven niet meer bij de afsluiter kunnen komen.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Het is als het ware een groot uitgevallen disselslot, een slot dat moet voorkomen dat een aanhanger of caravan wordt gestolen. 'Daar heeft het inderdaad wel wat van weg', zegt bedenker Harrie Mellema. 'De dieven denken dat het koper is' Volgens Mellema gaat het de dieven om het metaal van de afsluiter. 'Die afsluiters zijn gemaakt van messing, maar de dieven denken dat het koper is. Messing is veel minder waard dan koper en het levert de dieven weinig geld op, maar de schade voor de eigenaar van de mestsilo is groot.' De diefstal van de afsluiters zorgt niet alleen voor forse milieuschade, het kost ook nog eens veel geld om de troep op te ruimen. 'Snel, snel, snel' Er is redelijk veel vraag naar zijn 'uitvinding', zegt Mellema. 'Dit apparaat zorgt er in elk geval voor dat de dieven veel meer moeite moeten doen om bij de afsluiter te komen. Het vertraagt en dat is waar dieven doorgaans niet op zitten te wachten. Die willen snel, snel, snel.' Lees ook: - Mest stroomt de sloot in na diefstal