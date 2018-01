Deel dit artikel:











'Werken in de zorg, dat is toch oude mensen verschonen en wassen?' (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord) Pjotter en Sanne met twee mensen van NOVO. (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'Aan jou hebben we wat', is een nieuw lespakket ontwikkeld voor middelbare school leerlingen om kennis te maken met werken in de zorg. Het initiatief van onder andere ZorgpleinNoord is gebaseerd op de groeiende vraag naar personeel in de zorg.

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever

Zo is het aantal vacatures in Noord-Nederland in 2017 met zo'n veertig procent gestegen. Verschonen en wassen 'Ik dacht eerst dat werken in de zorg oude mensen verschonen, wassen en eten geven, betekent. Maar je kan veel meer doen. Je moet ook met mensen praten en je kan grapjes maken.' Pjotter Boeter is veertien jaar en is één van de leerlingen die meedoet aan het lespakket. Hij zit op het Hogeland College in Uithuizen. Profielkeuze Hij vind het goed dat dit pakket er nu is, omdat hij volgend jaar een profielkeuze moet maken. 'Je moet wel weten wat je wil worden en wat je kan kiezen', zegt hij. Tijdens de les moeten de leerlingen een quiz doen, met elkaar discussieren en filmpjes bekijken over de zorg. Meelopen in het werkveld Ook gaan leerlingen op initiatief van de school een ochtend meelopen bij een echte zorginstelling. Dat doen ze bij de NOVO in Uithuizen, een dagbesteding voor gehandicapte mensen. 'Ik was hier al een paar keer langs gereden, maar wist nooit echt wat ik hierbij voor moest stellen', zegt de 14-jarige Sanne de Haan. 'Doordat we hier nu mee mogen kijken, heb ik er een beeld van gekregen wat het precies inhoudt.'