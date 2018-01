Werkgroep N33 Tjuchem is dolblij: 'Dit is wel de kroon op ons werk'

Dat de provincie en het Rijk voor de bewonersvariant van de werkgroep N33 Tjuchem heeft gekozen, maakt de leden van de werkgroep trots.

Siert van der Laan van de werkgroep kon een glimlach niet onderdrukken, toen hij woensdagmorgen een telefoontje kreeg dat beide partijen voor hun variant kozen.

'Gelukkig geslaagd'

'Dit is een kroon op je werk', zegt hij. 'We hebben er met elkaar zo hard aan gewerkt, dan is het geweldig dat het lukt. We zijn in 2014 aan de slag gegaan nadat een mogelijke variant voor ons dorp Tjuchem heel negatief zou uitpakken. Ons werk is gelukkig geslaagd.'

Volgens Van der Laan werd er daarna door de werkgroep hard gewerkt, en kregen bestuurders en ambtenaren een rondleiding door het gebied, zodat de werkgroep haar plannen goed kon uitleggen.

Gezond boerenverstand

'Gelukkig heeft de provincie altijd opengestaan voor ons verhaal. Of we echte deskundigen in ons midden hebben? Nou, we doen het vooral met gezond boerenverstand. En daarmee kom je een heel eind, haha.'

De werkgroep werkte de plannen verder uit en een professionele animatiefilm van de pas 16-jarige Daan Hendriks, een kleinzoon van een van de leden van de werkgroep, zorgde voor groeiend enthousiasme bij de provincie en het Rijk.

Blijven meedenken

Nu de voorkeursvariant op tafel ligt, is de gemeente Appingedam nog niet tevreden. Van der Laan begrijpt dat, maar geeft ook aan dat de werkgroep zich nu niet wil terugtrekken.

'Wij willen ook met de gemeente Appingedam en de provincie meedenken om daar tot oplossingen te komen, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor deze variant. Uiteindelijk bepaalt de verdubbeling van de N33 onze toekomst voor jaren, dus we moeten het wel goed doen. Daar willen we graag in meedenken.'

