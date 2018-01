Rechter tegen agressieve Winschoter: 'Ik maak mij ernstige zorgen'

Zonder zich te laten bijstaan door een advocaat wandelde een 20-jarige Winschoter woensdag de rechtszaal binnen. Hij stond terecht voor vier mishandelingen in de Molenstad, waarvoor hij een werkstraf kreeg.

Eén man was twee keer slachtoffer van de Winschoter, die in alle gevallen in beschonken toestand had gehandeld. Hij kreeg in maart 2016 na een woordenwisseling met de Winschoter een stomp in zijn gezicht en een 'knietje' in zijn kruis. In december van dat jaar kreeg een ander slachtoffer een stomp te verduren.

'Ik kom toch maar even'

Afgelopen juli gebruikte de Sodommer zijn vuist bij weer een andere man. Ook sloeg hij op die avond een vrouw een blauw oog. Drie van de vier slachtoffers deden aangifte tegen de man.

'Ik wist niet of het belangrijk was dus ik kom toch maar even', zei de man tegen de politierechter. Die legde hem een werkstraf van tachtig uur op, waarvan veertig uur voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een training ondergaan vanwege zijn alcoholgebruik en geweldadig gedrag en krijgt hij een proeftijd van drie jaar.

'Ze vroegen er zelf om'

'Ik maak mij ernstige zorgen', zei de rechter tegen de jongeman, die verder geen strafblad heeft. 'Ze deden vervelend, ze vroegen er zelf om', probeerde hij nog, maar de rechter was onverbiddelijk.

De man moet aan de vrouw een schadevergoeding van 300 euro betalen.