Groningse bevers zijn (nog) geen groot probleem

Waterschappen in Groningen en Drenthe hoeven nog geen bevers te doden om schade te voorkomen.

De situatie in het Noorden is voorlopig niet te vergelijken met die in Limburg. Het waterschap daar heeft inmiddels enkele bevers moeten afschieten, omdat ze dijken en taluds ondergraven. Vanaf 2003 zijn daar ruim dertig bevers uitgezet. Dat aantal is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot circa 650 exemplaren.

Zuidlaardermeer

Vanaf 2008 werden er ook bevers uitgezet in het Zuidlaardermeer, op de grens van Groningen en Drenthe. Dat aantal is inmiddels opgelopen naar 150 tot 180 dieren, die niet alleen in het Zuidlaardermeer blijven maar ook naar andere gebieden trekken.

Schade

Waterschap Hunze en Aa's trok eind 2016 voor het eerst aan de bel, omdat de bevers door te graven schade kunnen aanbrengen aan dijken en taluds. De knaagdieren zijn beschermd en mogen zonder ontheffing niet worden verstoord.

Protocol

De provincies Groningen en Drenthe werken aan een zogeheten 'beverprotocol', waarin staat omschreven hoe er met bevers moet worden omgegaan en of er omstandigheden zijn waaronder ze mogen worden verjaagd of zelfs afgeschoten. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer wordt het protocol opgesteld in samenwerking met de waterschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Tijdelijk

Omdat het nieuwe beleid nog niet klaar is werkt het waterschap nu met een tijdelijk werkprotocol waarin staat wat er wel en niet is toegestaan als bevers schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken.

'Nog lang niet aan afschieten toe'

Zo mogen verzakkingen door het gegraaf van de bevers pas worden gerepareerd als blijkt dat er geen bevers van de holte gebruik maken. 'Voorlopig is het prima te doen zo', zegt teamhoofd Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. 'Aan afschieten zijn we nog lang niet toe'.

