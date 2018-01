Zorggroep Dignis wil deuren sluiten voor kleinschalig wonen

Zorggroep Dignis wil twee groepswoningen van Gabriël Kleinschalig Wonen in Hoogkerk sluiten. In de woningen verblijven elf bewoners.

De woningen zijn zo'n zestien jaar geleden in gebruik genomen. De bewoners waren destijds dement, maar mobiel en deels zelfstandig. Inmiddels is de zorgvraag van de bewoners zo complex en specialistisch dat de situatie voor Dignis niet meer te houden is. Artsen en verpleegkundigen die nodig zijn voor die zorg werken op andere locaties en kunnen niet direct aanwezig zijn.

Geen oplossing voorhanden

Ook de ruimtes voldoen niet aan de eisen voor de zorg die nodig is. Zo zijn de bedden en tilliften te groot voor de deuropeningen. 'Die problemen zijn niet eenvoudig op te lossen, ook niet met extra hulp van medewerkers en familie', zegt voorlichter Gerke Terpstra.

Voorrang

De bewoners krijgen nu voorrang op een andere Dignis-locatie. Hetzelfde geldt voor medewerkers. Zij krijgen een werkplek aangeboden op een andere locatie.

Niet definitief

Het besluit van Dignis is nog niet definitief. De ondernemingsraad en de cliëntenraad mogen nog hun advies geven, maar dat is niet bindend. Mochten die adviezen negatief uitpakken, dan drukt Dignis de plannen niet direct door. 'We doen dat alles in goed overleg', benadrukt Terpstra.

Dignis vertrekt niet defintief uit Hoogkerk. De organisatie blijft er voor zorg aan huis en ook het restaurant blijft in het gebouw aanwezig.