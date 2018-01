Schaakgrootheid Carlsen in Stad: 'Je hebt geen afspraak gemaakt'

Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen (27) was woensdag in de stad Groningen, voor de tiende ronde van het Tata Steel toernooi. Hij won zijn partij tegen Wesley So.

Het toernooi wordt traditiegetrouw in Wijk aan Zee gespeeld, maar soms wordt er voor een speelronde uitgeweken. Vorige week op het Mediapark in Hilversum en nu in het Academiegebouw in Stad.

Even een snel interview met Carlsen zit er niet in, merkt verslaggever Derk Bosscher. 'Je hebt geen afspraak gemaakt', zegt de Noorse grootmeester, terwijl hij vragend om zich heen kijkt.

'Mijn zoon is een ster geworden'

Zijn vader en begeleider Henrik is spraakzamer. 'Ik was eerst alleen maar een schaakfan', zegt hij. 'Mijn zoon speelt al lang in de top en nu is hij een ster geworden. Voor hem is het een heel geleidelijke en natuurlijke ontwikkeling geweest, een deel van zijn schaakcarrière. Maar ik heb tot mijn veertigste een normaal leven gehad. Niets wetende van de schaaktop. Nu is er inderdaad veel veranderd.'

(Beeld: Edwin in 't Veld/RTV Noord)



'Dit vind iedereen geweldig'

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten opende de Groningse ronde van het schaaktoernooi met een slag op de gong. Circus Carlsen in de stad, vergelijkbaar met de komst van The Rolling Stones, eind jaren negentig?

'Ik kan me voorstellen dat het voor een bepaalde groep dezelfde sensatie geeft. Dit vindt iedereen geweldig.'

Gedeeld koploper

Door de winst op So gaat Carlsen nu gedeeld aan de leiding, samen met de Nederlander Anish Giri en Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan. Er zijn nog drie ronden te gaan.