SodM komt op 1 februari met advies over verlaging gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) brengt donderdag 1 februari advies uit aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de verlaging van de gaswinning in onze provincie.

In dat advies doet het SodM voorstellen met het oog op de veiligheid. Het kijkt niet naar de eventuele gevolgen voor de levering van gas aan huishoudens en bedrijven. Wiebes moet uiteindelijk besluiten hoeveel gas er in de toekomst uit de Groninger bodem gehaald wordt.

Beving Zeerijp

Het advies komt er naar aanleiding van de beving in Zeerijp, op 8 januari. Het SodM had in de dagen na de beving stevige kritiek op de NAM en sprak over 'code rood' in onze provincie. Het SodM ond de voorgestelde maatregelen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de gaswinning 'niet concreet genoeg'.

De NAM meldde twee dagen na de beving bij Zeerijp 'substantieel' minder gas te gaan winnen en enkele boorlocaties te sluiten.

