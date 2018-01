Statenleden willen beter geïnformeerd worden over gasdossier

Als Provinciale Staten haar controlerende taak goed uit wil kunnen voeren in het gasdossier, dan moeten de Statenleden beter geïnformeerd worden over de bestuurlijke aansturing. Tot die conclusie komen meerdere fracties in de Staten.

De oproep om beter geïnformeerd te worden, komt van VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse, maar wordt ondersteund door een meerderheid. 'Soms spreek je mensen in het gebied of journalisten die beter geïnformeerd zijn dan wijzelf', zegt Wulfse. 'Ik vind dat ik als volksvertegenwoordiger dan beter geïnformeerd kan worden.'

Maandelijks bijpraten

Wulfse stelt voor om maandelijks een informele informatieve dag te plannen waar Statenleden en bestuurders elkaar actief kunnen informeren. Wulfse: 'Zo kunnen we dit ook een beetje uit de politieke discussie halen.'

Andere fracties kunnen zich in dat voorstel vinden. 'Wij halen onze informatie bij maatschappelijke organisaties of uit de pers', zegt Marc Scheffers van Groninger Belang. 'Dit is zo'n belangrijk dossier. Wij moeten alles weten.' Volgens Scheffers moet Provinciale Staten niet alleen na afloop van een overleg worden geïnformeerd, maar ook juist vooraf.

Niet meer uit de wandelgangen

Ook coalitiepartner CDA wil meer transparantie. 'Zodat we belangrijke zaken niet uit de wandelgangen horen, maar vanaf de bestuurstafel', zegt Statenlid Truus van Kleef. 'Anders kunnen we onze controlerende rol ook niet goed uitvoeren.'

Snel achterhaald

Het voorstel van de VVD voor meer informatie kan op begrip rekenen van gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Ik herken de zoektocht naar informatie sterk', zegt hij. Maar hij zegt ook dat het een moeilijke situatie blijft. 'Want ontwikkelingen gaan soms erg snel. Als we een brief maken en we klikken op 'verzenden', dan is die brief al bijna achterhaald.'

Toch is Eikenaar ook van mening dat alle belangrijke informatie wel degelijk zo snel mogelijk naar Provinciale Staten gaat. 'Ik wil de Staten juist zo goed mogelijk op de hoogte stellen, zodat u mij kunt bevragen over wat ik uitspook. En dat doen we met enige regelmaat.'

Statenlid loopt boos weg

Statenlid Ronald Kaatee van de PVV is woensdag overigens boos weggelopen uit de vergadering. De PVV-er vond dat hem onterecht de mond werd gesnoerd.



Kaatee wilde het hebben over de informatievoorziening met betrekking tot het plaatsen van tiltmeters in het aardbevingsgebied, maar voorzitter Ronald Knegt (CDA) stond dat niet toe. Hij benadrukte dat Kaatee zich moest beperken tot de bestuurlijke aansturing in het gasdossier.

Het Statenlid van de PVV was het daar niet mee eens, kondigde aan de vergadering te verlaten en liep daarop boos weg. Naar eigen zeggen kon hij zijn werk 'op deze manier niet doen'.

Voorzitter Knegt en Kaatee hebben na afloop nog wel met elkaar gesproken om de lucht te klaren. Kaatee: 'We zijn het met elkaar eens dat we het oneens zijn.'

