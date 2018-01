Deel dit artikel:











Lycurgus buigt achterstand om en plaatst zich voor bekerfinale (update) Sander Scheper slaat op met een sprongservice namens Lycurgus (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zich in eigen huis geplaatst voor de bekerfinale. In de eindstrijd komt de ploeg van coach Arjan Taaij SV Land Taurus uit Houten tegen dat Sliedrecht Sport over twee duels versloeg.

Locatie en datum finale De finale staat voor zondag 18 februari op het programma en wordt gespeeld in sporthal Het Activum in Hoogeveen. Lycurgus maakte het zichzelf woensdagavond erg moeilijk en keek na twee sets tegen een 2-0 achterstand aan, maar toonde veerkracht en won alsnog met 3-2. Heenwedstrijd Vorige week wonnen de Groningers met de hakken over de sloot het eerste duel in Doetinchem van Orion, ook met 3-2 in sets. Voorsprong weggegeven Lycurgus begon ook deze keer goed aan de wedstrijd en pakte al snel een 11-5 voorsprong. Toch wisten de spelers de set niet binnen te halen. Het was Joris Marcellis die de beslissende 26-24 voor Orion maakte. Het begin van de tweede set was voor Orion, met 10-15. Lycurgus kwam nog terug tot 18-18, maar opnieuw bleken de Doetinchemers beter: 25-22. Lycurgus herpakt zich Lycurgus herpakte zich in de derde set, maar echt uitlopen op Orion deed het niet. De grootste voorsprong werd 13-7. Uiteindelijk trokken de Groningers de set, mede dankzij een goed serverende Wietze Kooistra, wel naar zich toe: 25-22. Snel aan de leiding Ook in de vierde set pakte Lycurgus snel een voorsprong. In tegenstelling tot eerder lukte het nu wel om telkens een klein gat met Orion te houden. Zodoende trok de gastheer onder aanmoediging van het thuispubliek ook set vier naar zich toe, met 25-17. Beslissende set In de beslissende laatste set kwamen de Groningers niet meer in de problemen en werd aan het langste eind getrokken met 15-7. Lees ook: - Lycurgus wint met hakken over de sloot eerste duel in beker tweeluik