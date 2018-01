Stadse bedrijven moeten energieverbruik flink verlagen

Het stadsbestuur van Groningen wil dat bedrijven en instellingen hun huidige energieverbruik tussen 2018 en 2035 met de helft gaan verlagen.

De gemeente gaat bedrijven ondersteunen om het energieverbruik naar beneden te brengen. Vrijblijvend minder energie verbruiken is er echter niet bij. Als het resultaat niet naar wens van de bestuurders is, dan volgen er wellicht sancties. Iets waar coalitiepartij PvdA geen voorstander van is.

Volledig energieneutraal

De stad Groningen wil in 2035 honderd procent energieneutraal zijn, dat zou betekenen dat er totaal geen CO2 uitstoot meer is. Energie die wordt opgewekt door huishoudens, bedrijven en instellingen moet vanaf 2035 dus duurzaamzijn. Geothermie had een grote rol moeten spelen in die energieneutrale missie, maar dat project is voorlopig van de baan.

Abstract

'Het gaat echt om het treffen van praktische maatregelen om vervolgens grote stappen te maken', zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). 'Groningen energieneutraal is abstract, er moet nu een concretiseringsslag overheen.'

Bijstaan

Om het energieverbruik bij bedrijven naar beneden te brengen wil de gemeente onder meer een energieneutraal bedrijventerrein uit de grond stampen. Ook wil de gemeente ondernemers financieel bijstaan om besparingsmaatregelen uit te voeren.



De fractie van 100% Groningen zet vraagtekens bij de voorbeeldrol van de gemeente. 'Geven we zelf wel een goed voorbeeld als op 24 januari de kerstversiering nog brandt in de stad?'

