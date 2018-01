Gratis bakfiets voor wegbrengen grofvuil

In de stad Groningen komen op meerdere plekken bakfietsen te staan waarmee mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen.

In eerste instantie gaat het om een proef die tot eind 2018 duurt. De fietsen zijn bedoeld voor mensen die geen eigen vervoer hebben.

Evaluatie

Het is niet bekend hoeveel bakfietsen er in de stad komen te staan. Wel denkt het stadsbestuur dat de bakfietsen niet altijd gebruikt zullen worden voor het wegbrengen van afval. Daarom komt er aan het eind van de proef een evaluatie om te bekijken in hoeverre ze ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt zijn.

Politiek Groningen wilde de fietsen bij afvalstraten zetten. De bestuurders zien dat achter niet zitten. Ze denken dat er dan weinig gebruik van wordt gemaakt. Op welke plekken de bakfietsen dan wel komen te staan, is nog niet bekend.